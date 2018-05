Stiri pe aceeasi tema

- La Bruxelles, in Parlamentul European, a fost adoptat un raport cu privire la crescatorii de ovine și caprine. Raportul are in vedere alocarea unor sume importante de bani pentru susținerea și salvarea acestui sector zootehnic și pentru rezolvarea problemelor oierilor care privesc lipsa unor piețe de…

- Apogeul cresterii economiei in Romania s-a incheiat, la fel ca in Ungaria, Polonia si Cehia. Avansul economiei in Europa Centrala si de Est (CEE) a incetinit probabil in primul trimestru din 2018, deoarece majorarea cheltuielilor, stimulata de cresterea salariilor, nu a reusit sa compenseze productia…

- ♦ In Romania aproape fiecare gospodarie are televizor color, gradul de dotare fiind chiar mai mare decat in Germania, cea mai puternica economie din Europa ♦ Acest indicator arata de fapt dependenta romanilor de televizor, vazut in continuare ca principalul canal de informare si divertisment ♦ La…

- Romania si Bulgaria au cele mai mici costuri ale fortei de munca din Uniunea Europeana, la mai putin de un sfert din media de pe continent. Diferenta este si mai mare in cazul angajatilor din constructii, domeniul in care se platesc cele mai mici salarii. COSTUL FORTEI DE MUNCA Bulgaria: 4,9 euro/ora…

- Un studiu realizat de IPSOS la comanda Huawei și intitulat „Relații inteligente“ scoate in evidența un fapt deja bine știut: oamenii iși adora telefoanele mobile. Astfel, fiind puși in situația in care sa aleaga intre smartphone și televizor, oameni de peste tot din lume au optat pentru dispozitivul…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat. În timp ce media în UE, în 2016, a fost de 16%, România…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Cu greu va mai putea Romania sa atraga investitori straini, in anii care vin, daca Revolutia Fiscala va continua in forma stabilita prin OUG 79/2017, sustin specialisti in fiscalitate. In conditiile in care tara noastra oricum nu avea prea multe de oferit, statul a mai taiat si din facilitatile fiscale…