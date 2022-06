România, ţara UE cu cea mai mică dependenţă de importurile de gaze natural Rata de dependența a Uniunii Europene de importurile de gaze naturale a scazut usor in 2021, pana la 83%, de la 84% in 2020, insa Romania este tara membra cu cea mai redusa dependenta de importurile de gaze naturale (24%), dupa cum se arata intr-un document dat publicitații de Eurostat. Aceasta scadere mica a dependenței de import a fost influențata in mod semnificativ de faptul ca majoritatea statelor membre ale UE au folosit stocuri de gaze naturale care au fost importate in anii precedenți. De fapt, scaderea stocurilor de gaze naturale in 2021 a fost cea mai mare de la inceputul seriei cronologice… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

