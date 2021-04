România, țară plină cu drumuri pietruite și de pământ La finele anului trecut, lungimea drumurilor publice totaliza 86.791 km , din care 17.913 km (20,6%) drumuri nationale, 35.085 km (40,4%) drumuri judetene si 33.793 km (39,0%) drumuri comunale, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Din punctul de vedere al tipului de acoperamant, structura retelei de drumuri publice inregistra: 45,2% (39.189 km) drumuri modernizate, in proportie de 93,5% drumuri modernizate cu imbracaminti asfaltice de tip greu si mijlociu, 24,9% (21.651 km) drumuri cu imbracaminti usoare rutiere si 29,9% (25.951 km) drumuri pietruite si de pamant.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

