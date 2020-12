Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la pranz, primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au intrat in Romania, pe la Vama Nadlac, de unde au fost preluate de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. Vaccinurile vor fi depozitate la Institutul medico-militar Cantacuzino, de unde…

- Primele doze de vaccin anti COVID au intrat astazi, prin Vama Nadlac 2. Camionul a ajuns in Romania dupa ora 13. Raed Arafat, șeful DSU a fost prezent la Nadlac și a aratat ca acest vaccin a fost un efort comun al intregii Uniuni Europene. „Asistam la un moment istoric. Lumea a gasit o soluție […] The…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID sunt aduse in Romania vineri, pe cale terestra, prin Vama Nadlac 2 si vor ajunge la centrul principal de stocare – Institutul „Cantacuzino” din Bucuresti sambata dimineata. Sambata, vaccinurile vor ajunge la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung astazi in țara pe la Vama Nadlac 2 in jurul orei 12.00. Este momentul cand marcam inceputul Zilelor Europene ale Vaccinarii in Romania. Acțiunile care marcheaza Zilele europene ale vaccinarii in Romania se desfașoara in perioada 25-27 decembrie.…

- In ziua de Craciun, vineri dimineața, in jurul orei 10:00, prin Vama Nadlac 2 vor intra primele 10.000 de doze de vaccinuri anti-Covid, a anunțat Comitatul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-Covid, joi seara. Sambata, in jurul orei 07:00, acestea vor ajunge la Institutul…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID vor fi aduse in Romania vineri, pe cale terestra, prin Vama Nadlac 2 si vor ajunge la centrul principal de stocare - Institutul "Cantacuzino" din Bucuresti sambata dimineata, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.

- Noul ministru al Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca vineri va sosi in Romania prima transa de vaccin anti-COVID, alocata tarii noastre. Dozele vor sosi cu un transport rutier prin Vama Nadlac din judetul Arad. Transportul va ajunge la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara…

- Primele 10.000 de doze de vaccin care vor ajunge in Romania vor fi distribuite in zece spitale din București și din țara, a anunțat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Comitetul Național de coordonare a activitaților de vaccinare are in vedere primirea…