Stiri pe aceeasi tema

- Autotitațile au intervenit de urgența, vineri, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria”, din Iași, unde au fost semnalate degajari mari de fum la etajul 1 al cladirii. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate. Printr-un apel la numarul unic de urgenta 112 s-a sesizat faptul ca la etajul 1 al unitatii…

- Informație de ultim moment! Pompierii au intrat in alerta și intervin la Iași, dupa ce s-a aflat despre producerea unui incendiu la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Din primele date, pompierii se indreapta spre spitalul ieșean cu mai multe autospeciale. Potrivit ISU Iași, au fost semnalate…

- Alerta la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iași. Sunt degajari de fum la etajul 1 al instituției, in urma unui posibil incendiu. Pompierii au fost alertați și intervin la fața locului.

- Pompierii din cdarul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului iasi au fost solicitati astazi sa intervina la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Potrivit ISU Iasi au fost semnalate degajari de fum la etajul 1 a unitatii sanitare."Se deplaseaza mai multe autospeciale de interventieldquo;…

- APROAPE O MINUNE… Medicii ieșeni au transmis ca și cel de-al doilea copil care a suferit arsuri in incendiul de la Tacuta a fost salvat. Acesta a fost externat de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” din Iași. Reamintim ca la sfarșitul lunii martie, o locuința din satul Focșeasca, comuna Tacuta, a luat…

- Cei doi copii din Vaslui care au fost adusi la Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi cu arsuri in urma unui incediu, raman in stare critica si cu un prognostic rezervat, a declarat astazi managerul unitatii medicale Alina Belu. Ea a precizat ca vor fi necesare mai multe interventii chirurgicale in cazul…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata, la acoperișul unui bloc din Miroslava județul Iași, cinci persoane au fost evacuate, iar pompierii incearca sa stinga flacarile care au cuprins apartamentele, in special cele de la etajul superior, scrie Ziarul de Iași. Tot in Miroslava, pompierii au fost chemați…

- Un eveniment tragic a avut loc in Vaslui, dupa ce un incendiu puternic a izbucnit și a ucis o fetița. In incaperea care a ars se mai aflau copii, care au fost transportați de urgența la spital, din cauza arsurilor pe care le-au suferit. Cei mici au fost transferați intr-un spital din Iași.