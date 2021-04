Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.…

- Costul orar mediu al fortei de munca in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) in 2020 este estimat la 28,5 euro in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si la 32,3 euro in zona euro, in crestere fata de 27,7 euro in UE si, respectiv, 31,4 euro in zona euro, in 2019,…

- Cele mai mici castiguri salariale medii lunare din UE se inregistreaza in Romania și Bulgaria. Castigurile salariale brute lunare variaza considerabil in randul statelor din Uniunea Europeana. In 2018, castigurile salariale medii lunare variau de la 4.057 euro in Danemarca si 3.671 euro in Luxemburg,…

- Centrele comerciale, restaurantele, scolile, gradinitele și toate locurile culturale din Sofia și din regiunea capitalei bulgare vor fi inchise. Anunțul a fost facut de seful Inspectoratului regional de sanatate Dancio Pencev, potrivit ziarului Novinite. Masurile restrictive urmeaza sa fie propuse Grupului…

- 21 dintre cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 700 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, arata datele publicate vineri de Oficiul European de…

