România, ţara cu autostrăzi fără parcări şi benzinării Romania inregistreaza un record negativ in Europa: suntem printre țarile cu cei mai mulți morți și raniți grav in accidentele rutiere. Dincolo de graba și lipsa de atenție a șoferilor, o alta cauza este lipsa parcarilor și a serviciilor de recreere pe autostrazi. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a fost sesizata cu cererile de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre Guvern si Parlament cu privire la Legea bugetului de stat pe anul 2020, formulate de catre presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor. Guvernul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca obiectivul sau fundamental este acela de a construi o tara prospera, sigura si functionala. "Obiectivul meu fundamental este acela de a construi o tara prospera, sigura, un stat functional, cu institutii democratice consolidate, in care legea este…

- Schimbarile climatice nu sunt ceva nou pentru planeta noastra. Dimpotriva, dintotdeauna toate formele de viața au incercat sa se adapteze mediului, inclusiv schimbarilor climatice care au loc. Unele specii de animale și plante dispar, calotele polare se topesc, urșii polari au de suferit, regiuni…

- Romania este in topul tarilor din Europa in ceea ce priveste traficul de fiinte umane, una dintre formele de violenta impotriva fetelor si femeilor. Monica Boseff, presedinta Fundatiei Usa Deschisa si Bogdan, politist in cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au oferit mai multe precizari…

- Aroganța. Orice nu-i convine ignora sau refuza sub pretexte stupide. Este atitudinea vatafului absolut. Neputința. Iohannis pur și simplu nu este in stare sa poarte un dialog normal, nearanjat, cu cineva care-i nu-i este servitor necondiționat. Nu a dat niciun interviu real, nearanjat, in 5…

- ​Dezbaterea anunțata de Klaus Iohannis, inaintea turului doi al alegerilor prezidențiale, are loc marți, incepand cu ora 19.00, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare. In timpul discuțiilor, candidatul PNL la prezidențiale, va raspunde intrebarilor a noua jurnaliști și formatori de opinie. Dezbaterea…

- Plațile intarziate, o problema pentru mediul IMM din Romania. Cum iși deblocheaza antreprenorii lichiditațile? Plațile intarziate, o problema pentru mediul IMM din Romania. Potrivit studiului „ Raportul European al Plaților ”, realizat de Intrum, in perioada 31 ianuarie – 5 aprilie 2019, simultan in…

- Lipsa lipsei autostrazilor este principala problema cu care se confrunta in Romania francezii de la Renault, susține Christophe Dridi, directorul general al Automobile Dacia. El spune ca este anormal sa nu existe o șosea de mare viteza