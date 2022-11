Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, miercuri, in Prahova, ca in Romania sunt 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt in pragul de extrema saracie, acestia fiind beneficiari ai pachetelor alimentare achizitionate din fonduri europene. „La nivel de Romania, avem…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, spune ca in Romania sunt 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt in pragul de extrema saracie și care sunt beneficiari ai pachetelor alimentare achizitionate din fonduri europene. Premierul Nicoale Ciuca a anuntat ca miercuri va incepe faza…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a afirmat ca exista ”un orizont de asteptare foarte mare” in ceea ce priveste programele pe fonduri europene privind digitalizarea, iar ghidul scos in consultare publica a primit multe observatii, in aceste conditii consultarea publica pe tema acestuia…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre absorbtia fondurilor europene, ca nu este multumit. Despre banii din PNRR, el a aratat ca astazi avem 6,3 miliarde euro, bani care sunt incasati, iar cererea a doua de plata,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a vorbit despre reforma ceruta prin PNRR, privind pensiile speciale, el aratand ca prima dintre masurile care trebuie luate este aducerea in normalitate. ”Pensia de care beneficiaza sa nu fie mai mare decat salariul in plata. Aceste situatii, chiar daca…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca mediul de afaceri din Romania a reusit intotdeauna sa absoarba fondurile europene și ca 2023 este anul crucial pentru atragerea fondurilor UE, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (PNL), a declarat joi ca dialogul informal cu Comisia Europeana pe jalonul din PNRR privind pensiile speciale urmeaza sa aiba loc in aceasta luna. El a precizat ca acest jalon trebuie limpezit intr-un anume fel sau altul: ori renuntam…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi ca schimbarile climatice reprezinta una dintre cele mai mari provocari ale omenirii la nivel global si a aratat ca in Romania cea mai importanta si ambitioasa actiune climatica pana in 2030 o reprezinta setul de masuri…