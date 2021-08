Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Eugen Tomac anunța ca a solicitat președintelui Parlamentului European convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru a dezbate și analiza situația din Afganistan și rolul Uniunii Europene in soluționarea acestei crize. „Situația din Afganistan obliga ONU și toți decidenții…

- Insurgentii talibani si-au inasprit marti controlul asupra teritoriilor cucerite in Afganistan, in timp ce civilii s-au ascuns in locuintele lor, iar un oficial al Uniunii Europene a spus ca militantii controleaza 65% din tara, dupa o serie de cuceriri facute odata cu retragerea fortelor internationale,…

- Evenimentele petrecute de-a lungul timpului in spitalele de stat din Romania ne-au demonstrat ca sistemul medical este, de fapt, o bomba cu ceas care poate exploda oricand și oriunde. Acest lucru este observat de fiecare cetațean, atunci cand are o interacțiune cat de mica cu acest mediu. Recent, actrița…

- Norovirusul sau gripa stomacului face ravagii in Rașnov, acolo unde 140 de persoane s-au imbolnavit și au avut nevoie de internari in spital. Potrivit medicului infecționist, Adrian Marinescu, aceasta boala poate fi cauzata de viruși, bacterii sau paraziți și necesita multa atenție și prevenție, acționand…

- Situația epidemica din Romania este una a extremelor. In ciuda ratei mici de vaccinare, numarul de morți și infectari ramane scazut. Ieri nu a fost inregistrat niciun deces, iar astazi a fost anunțata moartea unui om. In schimb, a fost o creștere ușoara la numarul de infectari.Intrebat cum ar trebui…

- La aproape o saptamana dupa ce Inalta Curte de Justiție a Regatului Unit a desființat, practic, Justiția din Romania prin anularea extradarii omului de afaceri Puiu Popoviciu, ministrul Justiției, Stelian Ion, și-a facut curaj sa aiba, public, o reacție. Stelian Ion a comentat, in cadrul unei conferințe…

- Europarlamentarul timisorean Maria Grapini a tras un semnal de alarma, in cadrul emisiunii „Investiți in Romania”, de la TVR Internațional, la care a participat și ministrul Agriculturii... The post Timisoreanca Maria Grapini, semnal de alarma: “Riscam sa devenim lada de gunoi a Europei!” appeared first…

- Consiliul de Securitate al ONU a condamnat crimele si atacurile impotriva fortelor de mentinere a pacii si a cerut grabirea proceselor pentru condamnarea persoanelor care le comit, relateaza The Associated Press.