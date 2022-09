Stiri pe aceeasi tema

- ”Evolutiile din ultima perioada de pe piata energiei electrice, in contextul continuarii agresiunii Rusiei din Ucraina si al unei productii scazute la nivelul UE, necesita adoptarea rapida a unui set de masuri care sa permita stabilizarea pietei si scaderea pretului platit de consumatori. Comisia Europeana…

- Romania a sustinut, in cadrul Consiliului Energiei, masuri precum plafonarea pretului gazelor rusesti, existenta unei platforme pentru achizitia in comun a gazelor in UE, precum si posibilitatea de accesare a unor linii de credit pentru companii din partea Bancii Central Europene, a transmis, vineri,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat, vineri, la reuniunea Extraordinara a Consiliului Energiei, organizata la Bruxelles in contextul discutiilor la nivel european privind preturile ridicate la energie si pregatirea pentru iarna. Potrivit concluziilor reuniunii, Comisia Europeana lucreaza…

- Romania si Bulgaria isi vor uni fortele pentru pregatirea iernii din punctul de vedere al aprovizionarii cu energie, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul roman de resort, Virgil Popescu. “Astazi ma aflu la lucrarile Consiliului Energiei, care se desfasoara la Bruxelles. Cu aceasta ocazie am avut…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca ordonanța privind plafonarea prețului la energie nu incalca legislația europeana, cum a avertizat autoritatea de reglementare in domeniul energiei. ANRE spunea ca actul normativ atrage o procedura de infringement impotriva Romaniei. Virgil Popescu a scris…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a salutat vineri dupa-amiaza declaratia presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind propunerea de plafonare a gazelor importate din Federatia Rusa si considera ca reprezinta o noua dovada ca institutiile de la Bruxelles sunt

- Romania este bine pozitionata pentru a face fata iernii 2022-2023, iar in cazul in care vor fi necesare masuri suplimentare de reducere a consumului de gaze, consumatorii casnici, IMM-urile, serviciile sociale sau industria critica nu vor intra in sfera de aplicare, sustin reprezentatii Ministerului…

- ”Propunerea de Regulament inaintata de catre Comisia Europeana, prin care fiecare stat membru ar fi obligat sa diminueze consumul de gaze naturale cu 15% in perioada august-martie, naste nemultumiri in cadrul Uniunii Europene. Mai multe state au anuntat deja ca nu sunt de acord cu aceasta propunere,…