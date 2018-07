Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila si presedintele Consiliului de Ministri din Bosnia si Hertegovina, Denis Zvizdic, au discutat sambata, la Sofia, despre posibilitatile de dinamizare a cooperarii in plan politic, economic si cultural. Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES,…

- Premierul Viorica Dancila prezinta, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in primul semestru al anului 2019.

- Stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului UE Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila prezinta, astazi, în plenul reunit al Parlamentului, stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre România în primul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, la Bacau, ca Romania va putea sa demonstreze fermitate in sustinerea consolidarii proiectului european, in contextul in care tara noastra va detine de la 1 ianuarie 2019 presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene.Prim-ministrul a subliniat…

- Liviu Dragnea, a criticat, joi, la Buzau, Uniunea Europeana spunand ca ”acest așa-zis principiu al Europei cu doua viteze nu poate susține coeziunea” și ”nu exista din pacate acea unitate in principii așa cum era cand s-a creat”. De asemenea, Dragnea l-a criticat pe președinte, deși a zis ca va raspunde…

- Opozitia Spaniei fata de independenta Kosovo dateaza din 2008, cand Madridul a decis sa nu recunoasca separarea fostei provincii sarbe, din cauza temerilor ca ar putea alimenta separatismul in regiunile basca si catalana.Problema a devenit si mai acuta dupa referendumul din octombrie trecut…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a cerut joi Kosovo sa-si imbunatateasca relatiile cu Serbia pentru a inregistra progrese in vederea obiectivului aderarii la Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru si Kosovo au facut…

- Seful diplomatiei tarii noastre a adus in discutie Parteneriatul strategic Romania - Franta, precum si foaia de parcurs a acestuia, parteneriat care "a avut o contributie majora in aprofundarea relatiei bilaterale"."Am discutat despre demersul comun de actualizare a foii de parcurs, care…