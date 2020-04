Stiri pe aceeasi tema

- Romania suspenda zborurile catre și inspre SUA, Iran și inca șapte tari europene. Vor fi permise doar curse charter pentru lucratorii sezonieri Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata ca a semnat Ordonanta Militara nr 7, care prevede inclusiv suspendarea zborurilor catre si dinspre…

- Zborurile spre și dinspre țarile din „Zona roșie”, respectiv Austria, Belgia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Turcia și Iran, vor fi suspendate pentru 15 zile, masura fiind stabilit...

- Începând de duminica, de la ora 23, toate zoborurile catre SUA, Austria, Belgia, Elveția, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Turcia și Iran vor fi suspendate. Românii care muncesc sezonier în afara țarii vor putea pleaca în strainatate zboruri charter. „Având…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata, in declaratia de la sediul MAI de prezentare a prevederilor Ordonantei Militare nr 7, ca s-a decis suspendarea zborurilor catre si dinspre SUA si o serie de tari europene, pentru o perioada de 14 zile, incepand din data de 5 aprilie. "Am…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat sambata principalele prevederi ale Ordonanței Militare nr. 7, printre care instituirea carantinei totale in orașul Țandarei, avertizand ca sunt strict interzise ieșirea și intrarea in Țandarei prin alte zone decat cele publice, noteaza G4Media . De asemenea,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela anunța ca s-a emis Ordonanța militara nr. 7 din 4 aprilie 2020. se instituie carantina pentru localitatea Țandarei – se va permite intrarea și ieșirea doar pentru transportul de marfa, aprovizionarea populației și pentru persoanele care nu locuiesc acolo, dar desfașoara…

- Lista tarilor considerate „zone rosii” a fost actualizata joi, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Aceasta conține 12 țari, fața de 5, cate erau pana acum. Noua lista va intra in vigoare de vineri, anunța MEDIAFAX.Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania, Iran,…

- Noi țari au fost adaugate in „zona roșie”, potrivit Institutului Național de Sanatate Publica. Toate țarile aflate in zona roșie: Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie, Olanda, SUA, Turcia. Romanii care se intorc in țara din aceste zone vor intra in carantina instituționalizata…