Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela: Am convocat comitetul national pentru situatii speciale de urgenta pentru a lua decizii importante. Suntem preocupati de protejarea populatiei. AM decis: Se aproba suspendare zborurilor efectuate de operatori, spre Italia si din Italia catre Romania, pentru toate aeroporturile din tara,…

- Guvernul Romaniei a decis sa suspende TOATE zborurile din și catre ITALIA (inclusiv cele cu escala) incepand de astazi ora 12.00! Marcel Vela – Ministru de Interne: „Suntem preocupați de protejarea populației: – Suspedarea zborurilor spre Italia și din Italia pe toate aeroporturile din Romania, incepand…

- Declaratii susținute de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatații, Victor Costache si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la sediul M.A.I., dupa reuniunea Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, la care a participat și premierul in funcție, Ludovic Orban. Astfel, Marcel…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca Romania suspenda zborurile dinspre și catre Italia, China, Iran și Coreea de Sud.Suntem preocupați de protejarea populației: ”- Suspedarea zborurilor spre Italia și din Italia pe toate aeroporturile din Romania, incepand cu data de 9 martie…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența, desfașurat marți, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a decis ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, Coreea de Sud și Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii la domiciliu,anunța un comunicat de presa.„Astfel,…

- Libanul va interzice intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus - China, Iran, Coreea de Sud si Italia - cu exceptia libanezilor si strainilor care locuiesc in Liban, au anuntat vineri autoritatile libaneze, fara a preciza de cand va intra in vigoare…

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…

- Raluca Turcan a amintit intr-un interviu acordat Gandul Live ca, printre cele 25 de ordonante de urgenta adoptate intr-o singura sedinta, Guvernul a adoptat un act normativ pentur a preveni raspandirea coronavirusului. "Este important sa pastram un echilibru și sa nu se instaureze panica.…