- Ministrul de interne: Zborurile spre și dinspre Italia sunt suspendate Marcel Vela. Foto: Arhiva Up-date ora 1.00: Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta care s-a reunit azi-noapte, a decis suspendarea zborurilor din si spre Italia pe fondul evolutiei epidemiei…

- Romania suspenda toate zborurile din și spre ITALIA. Toți pasagerii care vin China, Italia și Coreea de Sud intra direct in carantina Autoritațile din Romania au decis oprirea zborurilor din și catre Italia, pe fondul creșterii numarului de cazuri de Coronavirus. Masura intra in vigoare din 9 martie…

