Romania suspenda temporar, pentru trei luni, distributia intracomunitara de antibiotice si antitermice cu administrare orala, avand in vedere contextul epidemiologic actual si lipsa unor medicamente de pe piata. Masura a fost aprobata de Comisia Europeana, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatații. ”Comisia Europeana a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de […] The post Romania suspenda, pentru 3 luni, distributia de antibiotice si antitermice cu administrare orala, in afara țarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…