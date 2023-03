Stiri pe aceeasi tema

- Rata medie a victimelor in UE a fost de 16 la un milion de locuitori, Spania fiind a doua țara cu cel mai mic numar de cazuri, relateaza publicația spaniola 20Minutos, citata de Rador. In anul 2021, in Uniunea Europeana, numarul victimelor inregistrate ale traficului de persoane a ajuns la 7.155 de…

- Noi avem dovada clara ca Marius Șumudica Jr. face sacrificii mari ca sa scape de traficul din București. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Iata imaginile pe care sigur nu le-ai mai vazut cu fiul…

- Un loc din Romania nu se mai oprește din dezvoltare. Aici se fac multe investiții uriașe și exista mii de locuri de munca pentru oameni. Traficul a atins un record in țara noastra. Despre ce este vorba, dar și ce planuri de viitor au reprezentanții.

- Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania a crescut in anul 2022 cu 87,53% fața de anul 2021 și aproape s-a triplat fața de anul 2020. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Pretul carburantilor a explodat in Ungaria, dupa ce guvernul de la Budapesta a eliminat plafonul de pret in luna decembrie si a majorat accizele la combustibili, astfel ca multi automobilisti ungari au inceput sa treaca granita in Slovacia sau Romania pentru a face plinul la

- In data de 13.01.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 178.300 de persoane, cetateni romani si straini si peste 50.200 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Pe sensul de intrare…

- Traficul rutier pe drumurile publice din Romania va fi monitorizat prin sistemul integrat e-SIGUR. Polițiștii vor putea da amenzi de circulație cu ajutorul acestui sistem. Deputații au adoptat proiectul.

- Zeci de autotrenuri asteapta astazi in Punctul de Trecere al Frontierei Negru Voda din judetul Constanta pentru a efectua formalitatile pentru a intra in Romania din Bulgaria. Traficul este destul de aglomerat pe sensul de intrare in tara. ...