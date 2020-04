România, sursă de dezastre maritime la exportul cu animale vii Comisia Europeana a publicat astazi raportul final de audit privind exportul cu animale vii din portul Midia, Romania. Peste 50% dintre vapoarele de export care opereaza in UE sunt autorizate de Romania deși sistemul de inspecție a vapoarelor de export nu este capabil sa reduca riscurile pentru animale din cauza condițiilor precare ale navelor. Raportul avertizeaza ca vapoarele autorizate in Romania expun animalele la riscuri deosebite pe durata calatoriei spre țari... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Comisia Europeana a publicat astazi raportul final de audit privind exportul cu animale vii din portul Midia, Romania. Raportul avertizeaza ca vapoarele autorizate in Romania expun animalele la riscuri deosebite pe durata calatoriei spre tari terte.

