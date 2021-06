Stiri pe aceeasi tema

- ClusterPower, a hybrid cloud services provider announced, that it will build near Craiova the largest data centre in Romania and one of the largest in Europe. ClusterPower will create a one-stop-shop artificial intelligence infrastructure, following an initial investment of RON 172 million (E36 million),…

- Romania nu știe cați morți de COVID-19 are! Este concluzia desprinsa din raportul Ministerului Sanatații cu privire la diferențele raportate in platformele care au fost folosite pentru a raporta decesele pacienților infectați cu SARS CoV 2. Membrii comisiei care a intocmit acest raport au concluzionat…

- Maratonul de vaccinare anti-Covid de pe promenada Cazinoului Constanța va debuta pe 15 mai, campania “VENI, VIDI, VICI” incluzand și testare pentru virusul Hepatic C. Autoritațile din Constanța au anunțat ca o echipa mobila se va afla pe promenada Cazinoului Constanța intre orele 10.00 – 18.00, imunizarea…

- Potrivit celor mai recente date, in Romania 25.178 de persoane s-au infectat cu Covid-19 dupa vaccinare, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita precizand ca e vorba de mai multe persoane confirmate cu sars-cov-2 dupa ce au primit prima doza de vaccin. De la inceputul…

- Vaccinul Johnson & Johnson anti-Covid sosește saptamina viitoare in Romania. Este vorba de un prim transport care consta in 60.000 de doze, a anunțat la Digi24, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Vaccinul Johnson & Johnson, care se administreaza intr-o singura doza, va fi folosit…

- Alte 12 cabinete de vaccinare cu serul produs de compania Moderna se deschid, incepand de marti, in 9 judete, peste 5.000 de persoane fiind deja programate pentru a fi imunizate. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, cu cele 12 cabinete pentru vaccinare cu serul Moderna…

- 434 de centre de vaccinare anti-Covid 19 din cele 698 de centre ce au liste de așteptare la programari nu au notificat nicio persoana care vrea sa se vaccineze, deoarece nu au primit nicio doza de vaccin din niciunul dintre cele trei seruri folosite in țara noastra – Pfizer, Moderna și AstraZeneca.…

- Campania de vaccinare ar putea avea un ritm mai alert incepand din aprilie, cand primele doze de vaccin Johnson&Johnson vor ajunge in Romania, cu posibilitatea de a fi administrate și de medicii de familie. Anunțul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. “Acest vaccin…