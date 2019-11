Echipa nationala de fotbal a Romaniei este condusa de reprezentativa similara a Suediei, scor 0-2, in partida din penultima runda a grupei F de calificare la EURO 2020, potrivit Agerpres.

Suedezii au deschis scorul in minutul 18. Decarul Emil Forsberg i-a depasit in viteza pe Ciprian Deac si Vasile Mogos, in banda, si i-a centrat lui Marcus Berg, in careu, care a reluat in plasa, fiind nemarcat.

In minutul 34 al partidei de pe Arena Nationala, atacantul Robin Quaison a punctat pentru 2-0. Acesta a primit de la Berg, autorul primului gol, si l-a invins pe Tatarusanu din interiorul…