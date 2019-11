Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul și-a conturat deja formula de start pentru jocul cu Suedia, iar una dintre deciziile importante ar fi aceea de a incepe cu fundașul lui Brighton in fața stoperilor Nedelcearu - Rus. Planurile lui Contra pentru formația de start contra Suediei sunt, in mare parte, structurate. Iar una dintre…

- Lucian Sanmartean (39 de ani) a vorbit in termeni laudativi despre Constantin Budescu (30 de ani, mijlocaș ofensiv), jucatorul convocat de selecționerul Cosmin Contra (42 de ani) pentru partidele din preliminariile Campionatului European 2020 cu Suedia și Spania. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie,…

- ROMANIA SUEDIA BILETE. Aproape 10.000 de copii vor beneficia de acces gratuit, in Family Zone si in sectoarele dedicate scolilor de fotbal si academiilor. SCANDAL URIAS! Se cere excluderea Romaniei din preliminariile pentru EURO 2020 ROMANIA SUEDIA BILETE. Romania va intalni Suedia,…

- Cosmin Contra a anunțat lotul pentru „dubla” cu Suedia și Spania din preliminariile EURO 2020. Selecționerul a pregatit surprize importante, printre care convocarile „giurgiuvenilor” Constantin Budescu și Denis Alibec sau absența portarului Ionuț Radu. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la…

- Cosmin Contra a decis sa îl țina pe Ianis Hagi pe banca de rezerve la partida cu Norvegia, iar cotidianul spaniol AS a remarcat absența jucatorului care în Insulele Feroe a purtat tricoul cu numarul zece. Jurnaliștii spanioli nu își explica de ce Contra nu are încredere în…

- Romania a terminat la egalitate cu Norvegia, 1-1, in preliminariile EURO 2020, dupa ce a fost egalata in minutul 90+2. Romania e peste locul 4, cu 14 puncte, cu unul sub Suedia. Romania - Suedia e pe 15 noiembrieVezi AICI programul complet al preliminariilor și clasamentele actualizateVezi AICI calculele…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei intalnește Norvegia, marți seara, de la ora 21:45, pe Arena Naționala, in grupa F de calificare la EURO 2020. UEFA a publicat echipele de start ale celor doua formații, anunța MEDIAFAX.Spre deosebire de meciul cu Insulele Feroe, disputat sambata, la Torhsavn,…

- Cosmin Contra a scapat de ”cumpana” numita Malta, duminica seara, la Ploiești, Romania invingand cu 1-0. Chiar daca a trimis pe teren un unsprezece ofensiv, cu 7 schimbari fața de Spania, dar și cu 3 debutanți: Adrian Rus, Florin Ștefan și Mihai Bordeianu – Romania s-a chinuit, efectiv, pentru cele…