Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-a asumat un rol de aliat “responsabil” in consolidarea securitatii regionale, a declarat ministrul Apararii, Angel Tilvar, in contextul participarii la Reuniunea informala a Consiliului Nord-Atlantic impreuna cu Suedia, desfasurata la Vilnius, in marja Summitului NATO. “Relevanta regiunii…

- Presedintele Klaus Iohannis, a anuntat la Summitul NATO de la Vilnius ca va sustine adoptarea de masuri suplimentare pentru consolidarea Flancului estic pe toate componentele operationale.„In ceea ce priveste obiectivele prioritare pentru Romania, acest summit are mize importante, care tin de prioritatile…

- Observator la Summitul NATO de la Vilnius (11-12 iulie), important pentru Romania, in contextul razboiului de la granite, dar si pentru aderarea Suediei si securitatea Republicii Moldova si a Ucrainei.

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește joi, la Palatul Cotroceni, pentru a dezbate obiectivele Romaniei la Summitul NATO de la Vilnius, din 11 și 12 iulie, in contextul in care țara noastra este interesata in mod deosebit de consolidarea suplimentara a flancului estic al Alianței, printr-o…

- Afirmație surprinzatoare sau diplomație pura a ministrului roman al Apararii, Angel Tilvar. Prezent in Republica Slovenia, la invitatia omologului sau, Marjan Sarec, Angel Tilvar a afirmat ca NATO ar avea de castigat prin prezenta militarilor sloveni in Romania. Pe parcursul discutiilor, cei doi oficiali…

- „Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv si deschis, intr-un cadru informal, in pregatirea Summitului de la Vilnius . Desigur, am discutat si despre evenimentele de la finalul saptamanii trecute din Rusia, in special despre potentialul impact al acestora asupra gestionarii de catre…

- Grupul de Lupta aliat din Romania, pentru care Franta este natiune-cadru, reprezinta o "contributie importanta la intarirea credibilitatii si eficientei posturii colective de descurajare si aparare in regiunea Marii Negre si o dovada a soliditatii si angajamentului aliat consolidat in regiune", a afirmat…

- „Romania crede cu fermitate ca trebuie sa se faca dreptate in ceea ce priveste toate crimele comise in contextul acestui razboi, inclusiv crima de agresiune”, susține ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, care a participat, marti, la Summitul statelor membre ale Grupului Nucleu (Core Group) pentru crearea…