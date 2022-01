Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu l-a primit vineri, 28 ianuarie, pe secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, Mathias Cormann, in prima vizita intr-o țara aspiranta dupa adoptarea deciziei Consiliului OCDE referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Romania,…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, a afirmat vineri ca Romania are una dintre cele mai mici rate de vaccinare din Uniunea Europeana si a sugerat ca tara noastra sa extinda implementarea certificatului verde pentru mai multe activitati…

- Studiu economic pentru Romania, prezentat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), arata angajamentul ferm al tarii noastre in ceea ce priveste aderarea la organizatie, a declarat vineri primul ministru Nicolae Ciuca. Acesta a prezentat și o serie de masuri pe care Guvernul ar…

- Increderea in instituții este scazuta, iar corupția ramane o problema majora in Romania, unde modificarea legilor justiției și presiunile asupra DNA au slabit lupta impotriva coruptiei, arata Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) intr-un raport publicat vineri. DNA ar trebui sa…

- Premierul Nicolae Ciuca a condus, miercuri, ședința Comitetului Interministerial OCDE, care are ca rol aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. In prezent, Romania este aderenta la 6 din cele 8 standarde esențiale pentru

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, marti seara, intr-o postare pe Facebook, ca Romania pregateste transpunerea rapida a regulilor stabilite de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind impozitarea multinationalelor cu 15% pe profit. Potrivit ministrului, intentia…

- București, 08 decembrie 2021 – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) a studiat impactul politicilor publice implementate prin biletele de valoare in 7 țari (Franța, Belgia, Cehia, Brazilia, Mexic, Maroc și Romania) și a ajuns la concluzia ca aceste instrumente sunt folosite cu…

