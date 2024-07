România, sub Cod roșu de caniculă. Temperaturile ajung astăzi la 41 de grade la umbră Sambata a intrat in vigoare un Cod roșu de canicula, pentru cea mai mare parte a tarii, valabil pana luni. Se vor inregistra temperaturi maxime de 41 de grade la umbra. Restul tarii se va confrunta cu un Cod portocaliu. Saptamana viitoare ANM se asteapta la un nou val de canicula, al cincilea pe aceasta […] The post Romania, sub Cod roșu de canicula. Temperaturile ajung astazi la 41 de grade la umbra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

