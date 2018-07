Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineața, o avertizare nowcasting cod portocaliu de furtuni pentru Capitala, pana la ora 08.00.Meteorologii avertizeaza ca se vor inregistra averse care vor cumula 15-20 l/mp, dar și descarcari electrice. Totodata, in estul…

- Judetul Galati a intrat sub incidenta unei avertizari meteorologice COD GALBEN de ploi abundente incepand de duminica, 08 iulie 2018, ora 11.00, pana marti, 10 iulie, ora 21.00. Meteorologii anunta instabilitate atmosferica accentuata si cantitati insemnate de apa. ”In intervalul mentionat vor fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare nowcasting cod galben de furtuni ce vizeaza Capitala, valabila pana la ora 17.30.Meteorologii avertizeaza ca se vor inregistra averse ce vor cumula 12-15 l/mp, izolat 20 l/mp, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea cod galben de ploi abundente, care va fi in vigoare pana vineri seara. Meteorologii spun ca in cea mai mare parte a Moldovei, local in estul si in sud-estul Transilvaniei, in Maramures si in nordul Munteniei si al Olteniei vor…

- ReprezentanțiiAdministratiei Nationale de Meteorologie au emis avertizari de vreme severa, care se vor inregistra in aproape toata țara. Printre acestea se numara o avertizare tip cod portocaliu de ploi torentiale. (Promotiile zilei la monitoare) Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 iunie, ora…

- Reprezentanții de la Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari nowcasting de vreme rea, care sunt valabile pana in aceasta seara. Mai multe județe județe din Romania sunt sub cod portocaliu, dar și galben, de vijelii. COD GALBEN de ploi, grindina și descarcari electrice – valabil…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare nowcasting cod galben de furtuni, valabila pana la ora 16:30. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare nowcasting cod galben de furtuni, valabila pana la ora 16:30. Meteorologii…

- Vin furtuni peste Romania, se strica vremea in toata tara. Meteorologii au dat primele alerte – a fost cod portocaliu in Arad și avertizari de cod galben in alte sapte judete. De duminica, temperaturile scad si cu 10 grade Celsius. DINU MARASOIU, meteorolog: Duminica, vremea va fi, in general, instabila…