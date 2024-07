România sub căldura extremă. Sfaturi pentru a preveni supraîncălzirea telefonului și laptopului Protejarea gadgeturilor de caldura este esențiala pentru a le menține funcționale și pentru a preveni daunele permanente.Prin aplicarea acestor trucuri simple, te poți asigura ca telefonul, laptopul și alte dispozitive electronice raman in condiții optime de funcționare, chiar și in cele mai fierbinți zile de vara. Prevenția este cheia, așa ca ia masuri acum pentru a-ți proteja investițiile tehnologice.1. Evita expunerea directa la soarePrimul și cel mai simplu pas este sa eviți expunerea directa a gadgeturilor la soare. Nu lasa telefonul sau laptopul pe bordul mașinii, pe plaja sau in alte locuri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

