Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul zilei de ieri, in mai multe regiuni ale țarii au fost inregistrate ploi cu descarcari electrice, iar consecințele au fost grave pentru locuitorii din Briceni, Caușeni sau Strașeni, acolo unde au intervenit angajații IGSU pentru a lichida consecințele. Zeci de gospodarii au fost inundate,…

- Cele mai afectate localitați au fost Șomcutu Mic, Dej, Jichișu de Jos și Salicea. Și în municipiul Cluj-Napoca a avut loc o intervenție, dupa ce apa a patruns în holul unui bloc Astfel, în cursul zilei de joi, popierii ISU Cluj au avut urmatoarele intervenții. -…

- Trei adulti si cinci copii au fost evacuati, joi, dupa ce o viitura a afectat 13 gospodarii din localitatea Fardea, judetul Timis. Un pod din Lugoj a fost inchis circulatiei, iar in Caras- Severin, pe un drum, a fost oprita circulatia rutiera, de asemenea, din cauza scurgerilor de pe versanti. 17 localitati…

- Zeci de localitați din 18 județe din Romania au fost inundate dupa ploile abundente din ultimele zile. Culturi agricole de pe zeci de hectare au fost distruse de grindina, iar mai multe gospodarii au fost acoperite de raurile revarsate.

- O noua alerta meteo a fost emisa de ANM in urma cu puțin timp. 33 de județe vor intra, la ora 12.00, sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii puternice. Alerta expira marți seara, conform Administrației de Meteorologie.Conform ANM, marți intre orele 12.00 – 23.00, in Oltenia,…

- Vremea rea a facut prapad in Romania. Mai multe localitați afectate in Maramureș și in alte 8 județe. Foto *13 localitați afectate de vremea rea* In ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit in 13 localitați din 9 județe pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente și vantul puternic.*…

- Ploile torențiale au cuprins aproape toata țara in ultimele ore, iar in mai multe localitați din opt județe au facut ravagii. Mai multe case au fost inundate, iar o persoana a fost evacuata din calea puhoaielor.

- Cod roșu de inundații in judetul Harghita! Ploile au facut ravagii in mai multe localitati. Raurile s-au umflat, iar zeci de gospodarii au fost inundate. Furtuna si grindina au creat probleme si in judetul Salaj. In mai multe localitati, bucatile mari de gheata au distrus culturile oamenilor.