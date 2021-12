România, sub ape. Mii de pompieri intervin în zeci de localități inundate Ploile din ultimele zile au inundat zeci de localitați din țara, iar peste 2000 de pompieri, cu peste 1300 mijloace tehnice au intervenit. In urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase inregistrate astazi, 12 decembrie, in intervalul orar 7.00-10.00, vremea rea a produs efecte in 21 localitați din 10 județe (Argeș, Brașov, Buzau, Caraș-Severin, Dambovița, Gorj, Mehedinți, Maramureș, Prahova și Valcea). Potrivit reprezentanților ISU, pompierii au acționat in sprijinul populației și administrației publice locale pentru evacuarea apei din case, dar și a copacilor cazuți pe carosabil.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

