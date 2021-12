România, sub APE! Case inundate, maşini luate de viitură, oameni scoşi de pompieri pe braţe! (VIDEO) Ploile din ultimele zile au facut ravagii in mai multe zone din tara. Mai multe gospodarii din județele Valcea, Prahova și Mehedinți au fost inundate in urma ploilor abundente. Pompierii militari au intervenit cu pompe pentru evacuarea apei din curți. Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 21 de localitati din […] The post Romania, sub APE! Case inundate, masini luate de viitura, oameni scosi de pompieri pe brate! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 21 de localitati din 10 judete. Cel mai grav afectat este județul Prahova, unde s-a produs o surpare de teren in Sinaia din cauza eroziunii malului paraului Vanturiș, fiind in pericol 3 case. In urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice…

- Mai multe gospodarii din judetul Prahova au fost inundate noaptea trecuta, in urma ploilor abundente. Pompierii au intervenit la aceste locuinte dar si pentru salvarea unui sofer ramas captiv in autoturimul sau care a fost rasturnat de apele raului Teleajen, in timp ce conducea.

- Cod galben de vant si ninsoare viscolita in 13 judete din țara, pana sambata dimineata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita in zone din 13 judete, pana sambata dimineata, precum si o informare de intensificari ale vantului…

- Canada se confrunta cu cea mai puternica furtuna din ultimul secol, informeaza Observatornews . O femeie a murit si mai multi oameni sunt dati disparuti dupa ce o alunecare de teren s-a produs pe o autostrada. Ploile torentiale au inundat orasul Vancouver, mai multe masini au fost luate de viitura,…

- Numarul localitaților aflate in scenariul roșu continua sa creasca Lista localitaților cu incidența mai mare sau egala cu 3/1000loc Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidența 1 ILFOV ORAS BRAGADIRU 30999 303 9,772 ILFOV ORAS POPESTI-LEORDENI 43908 404 9,23…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, „devotamentul și curajul pompierilor prahoveni care s-au luptat cu flacarile din insula Evia , din Grecia, au fost recunoscute și de catre domnul profesor Dragoș Gabriel Zisopol, președintele…

- Vremea deosebit de calda va deveni o amintire de la sfarsitul saptamanii. Meteorologii anunta ca un val de aer polar va pune stapanire pe tara noastra. Ploile se intorc si ele in forta, la inceput in vest si nord, apoi cuprind toate regiunile.