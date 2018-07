Stiri pe aceeasi tema

- INHGA a prelungit pana luni la ora 16.00 avertizarea cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Neamt, Bacau, Vrancea, Galati, Botosani si Iasi,.Avertizarea cod portocaliu de inundatii a fost prelungita pana luni la ora 16.00, fiind in vigoare pentru raurile din…

- Codul portocaliu de vreme rea a dus vijelii și potop, așa cum reiese din bilanțul inundațiilor din Romania, duminica, 1 iulie. Patru oameni au murit, dupa ce au fost luați de viitura. Aproape 800 de persoane au fost salvate din calea apelor involburate care au facut prapad in mai multe județe din țara.…

- Un barbat a murit din cauza inundațiilor in Corbi, Argeș, dupa ce nu a ținut cont avertismentelor autoritaților. Omul a fost luat de viitura deoarece a incercat sa traverseze calare raul Doamnei. Dupa ce a plouat torențial, nivelul apei in bazinul raului Doamnei a crescut, in special in localitatile…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca a distribuit alimente, apa si saci de dormit in judetele grav afectate de inundatii, respectiv in Bacau, Buzau, Covasna si Neamt. Aproape 600 de persoane au fost evacuate, iar 10 drumuri nationale, noua judetene si trei tronsoane de cale ferata au fost afectate…

- Ploile abundente care au cazut in cursul zilei de miercuri si in timpul noptii au afectat 60 de localitati din 14 judete, sute de curti si zeci de case, dar si subsoluri, precum si patru obiective socio-economice fiind inundate, mai multe masini - blocate, iar doua persoane evacuate. Potrivit unui bilant…

- In urma ploilor violente din cursul zilei de ieri și din timpul nopții, au fost inregistrate pagube și distrugeri in 60 de localitați din 14 județe: Argeș, Bacau, Buzau, Brașov, Braila, Cluj, Covasna, Dambovița, Galați, Ialomița, Neamț, Tulcea, Valcea și Vrancea.

- In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o ampla acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de județe si a municipiului Bucuresti (Botosani,…

