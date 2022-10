România stă mai bine decât Franţa la reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic Fiecare persoana din Uniunea Europeana a generat, in medie, 34,6 kilograme de deseuri de ambalaje din plastic in 2020 iar din aceasta cantitate doar 13 kilograme (sau 38%) au fost reciclate, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor membre, cele mai bune performante se inregistreaza in Tarile de Jos, Lituania, Slovacia, Spania, Bulgaria si Cipru, unde mai mult de jumatate din deseurile de ambalaje din plastic sunt reciclate. La polul opus, mai putin de o treime din deseurile de ambalaje din plastic sunt reciclate in Malta, Franta, Danemarca, Ungaria, Irlanda, Romania, Polonia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

