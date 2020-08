România sprijină autoritățățile libaneze cu opt tone de materiale medicale Aproximativ opt tone de materiale medicale vor fi oferite autoritaților libaneze pentru gestionarea efectelor exploziei produsa la un depozit de azotat de amoniu din Beirut, pe 4 august. Explozia din capitala Libanului a luat viața a 154 de oameni și a ranit 5.000 de persoane. In deflagrație din Beirut au fost distruse tone de echipamente de protecție anti-COVID.In sprijinul autorițaților libaneze vine din Romania,.Tara noastra s-a numarat printre statele care au primit cerere de acordare a asistenței internaționale din partea guvernului libanez, prin activarea Mecanismului European de Protecție… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

