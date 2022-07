Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la Digi24.ro ca Romania si-a dat acordul pentru tranzitul navelor cu cereale din Ucraina pe bratul Chilia si prin Canalul Bastroe. In contextul in care constructia canalului de catre partea ucraineana este un motiv mai vechi de disputa intre Romania si…

- Romania și-a dat acordul pentru tranzitul navelor cu cereale din Ucraina pe brațul Chilia și prin Canalul Bastroe. Anunțul a fost facut de catre Ministrul de Externe de la București, Bogdan Aurescu, potrivt digi24.ro.

- Germania sustine Polonia si Romania in modernizarea cailor ferate pentru a permite exportul a milioane de tone de cereale blocate in Ucraina in contextul blocadei maritime impuse de Rusia, a declarat ministrul german de Externe Annalena Baerbock, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu participa la conferința privind securitatea alimentara organizata de Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, și la reuniunea Consiliului de Securitate ONU privind Menținerea pacii și securitații internaționale pentru conflict și securitate alimentara de la New…

- Autoritatile romane au decis, marti, redeschiderea Ambasadei Romaniei la Kiev, a anuntat marti ministrul de Externe Bogdan Aurescu, citat de News.ro . ”Autoritatile romane au decis redeschiderea Ambasadei Romaniei in Ucraina, la Kiev”, a scris, marti, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu pe Twitter.…

- Ucraina a decis ca exporturile de cereale și semințe catre Romania sa fie stopate pe termen nedeterminat. Aceeași decizie vizeaza și Polonia insa aici este valabil doar pana pe 18 aprilie. Anunțul a fost facut de compania de consultanta agricola APK-Inform, citata de Reuters . Compania nationala de…