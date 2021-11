Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Armatei Naționale au participat, in perioada 1-12 noiembrie, la exercițiul multinațional „Junction Strike 2021” (JUST 21), care a avut loc in Romania, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Aceștia s-au instruit alaturi de colegii lor din Romania, Georgia, Grecia, Regatul Unit al Marii…

- Statele Unite și Romania vor susține impreuna o campanie de comunicare publica pentru reducerea ratei de refuz a vizelor pentru SUA, singurul criteriu pe care Romania mai trebuie sa il indeplineasca pentru a fi inclusa in programul Visa Waiver.Anunțul a fost facut, marți, de Ministerul Afacerilor Externe,…

- Statele Unite ale Americii pot conta pe Romania, a anuntat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat in vizita oficiala la Washington, iar secretarul de stat Antony Blinken a subliniat ca SUA...

- SUA pot conta pe Romania pentru angajamentele de acum 10 ani, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat in vizita oficiala la Washington, iar secretarul de stat Antony Blinken a subliniat ca SUA si Romania sunt „aliati robusti in NATO” si lucreaza indeaproape pe multe subiecte.…

- Statele Unite ale Americii pot conta pe Romania, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat in vizita oficiala la Washington, iar secretarul de stat Antony Blinken a subliniat ca SUA si Romania sunt "aliati robusti in NATO" si lucreaza indeaproape pe multe subiecte.…

- Tranzacție uriașa intre Romania și Statele Unite ale Americii! Romgaz se bucura de o noua achiziție spectaculoasa. Concret, Societatea Naționala de Gaze Naturale a cumparat gazele din Marea Neagra. Romgaz a cumparat gazele din Marea Neagra: tranzacție uriașa Romgaz s-a ințeles cu ExxonMobil pentru gazele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o convorbire telefonica cu consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, Jake Sullivan, prilej cu care cei doi inalti oficiali au salutat aniversarea, la 13 septembrie, a 10 ani de la adoptarea Declaratiei Comune privind Parteneriatul…

- Artiști din Cehia, Georgia, Germania, Italia, Polonia, Republica Moldova, Romania, Rusia, Spania, Statele Unite ale Americii și Ucraina vor participa la cea de-a XXIX-a ediție a Festivalului Internațional de Opera și Balet „Maria Bieșu”, care se va desfașura la Chișinau, in perioada 5-26 septembrie.…