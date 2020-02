Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a invins sambata cu scorul de 24-7 (6-0) reprezentativa Spaniei, in etapa a treia din Rugby Europe Championship (REC), intr-o partida disputata la Botosani, relateaza Agerpres. In ciuda scorului, meciul nu a fost unul dominat de tricolori, care au fost supusi unei presiuni extraordinare…

- Nationala Romaniei a invins sambata cu scorul de 24-7 (6-0) reprezentativa Spaniei, in etapa a treia din Rugby Europe Championship (REC), intr-o partida disputata la Botosani. In ciuda scorului, meciul nu a fost unul dominat de tricolori, care au fost supusi unei presiuni extraordinare…

- Naționala de rugby a Romaniei joaca sambata, de la ora 15.00, pe stadionul Municipal din Botoșani, un meci deosebit de important, cu Spania, in cadrul etapei a III-a a Rugby Europe Championship, al doilea eșalon valoric al rugbiului european. Partida este transmisa in direct pe TVR 1, iar cei care ...

- Echipa de Rugby seniori a Romaniei va juca astazi, 22 februarie, de la ora 15:00, ora Romaniei, pe Stadionul Municipal din Botoșani, al treilea meci din acest an in Rugby Europe Championship. Precedentele partide au fost in deplasare, cu Georgia și Portugalia, ambele pierdute. De aceasta data,…

- Nationala Spaniei se pregateste la Guadalajara pentru meciul cu Romania, de sambata, de la Botosani, din Rugby Europe Championship (REC), selectionerul Santiago Santos fiind de parere ca partida va fi una extrem de disputata. ''Fara indoiala ca dupa infrangerile suferite in fata Georgiei si…

- Echipa Romaniei a fost invinsa de selectionata Portugaliei cu scorul de 22-11 (17-6), sambata, in etapa a doua din Rugby Europe Championship 2020, la Caldas da Rainha. Dupa ce au fost invinsi de Georgia cu 41-13, ''stejarii'' s-au inclinat si in Portugalia, in ciuda unui debut promitator.…

- Reprezentativa de rugby a României a fost învinsa, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 22-11, de selectionata Portugaliei, într-un meci din Rugby Europe Championship, potrivit News.ro.În primul meci din acest an, “stejarii” au fost învinsi cu…

- Dupa ratarea participarii la Cupa Mondiala, Romania viseaza din nou sa caștige Rugby Europe Championship. Meciul cu Georgia, de sambata, ora 16:00, va fi primul cu englezul Andy Robinson pe banca tehnica. Incepe ediția a 18-a a Rugby Europe Championship, fosta Cupa Europeana a Națiunilor, competiția…