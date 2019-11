Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei a pierdut fara drept de apel in fața Spaniei, 31-16 (16-9), in meciul de debut la Campionatul Mondial de handbal din Japonia. Un meci foarte slab facut de “tricolore”, care au marcat doar 16 goluri in cele 60 de minute. Meciul a inceput cu 3-0 pentru…

- Romania a pierdut categoric in fața Spaniei, scor 16-31, in primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Radu Voina (69 de ani), fost selecționer al Romaniei, tehnicianul cu care „tricolorele” au caștigat bronzul european in 2010, și-a gasit cu greu cuvintele. GSP e singura…

- Romania a pierdut categoric in fața Spaniei, scor 16-31, in primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Fostul handbalist Viorel Mazilu (37 de ani) a criticat in termeni duri prestația „tricolorelor”. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la…

- ROMANIA - SPANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Nationala feminina de handbal a Romaniei va intalni Spania, sambata, de la ora 11:00 (ora Romaniei), la Kumamoto Prefectural Gymnasium, in meciul sau de debut in...

- Muntenegru a invins Senegal, scor 29-25, in primul meci din grupa C de la Mondialul de handbal feminin din Japonia. Romania debuteaza de la ora 11:00, impotriva Spaniei. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. ...

- Romania debuteaza astazi, de la 11:00, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, impotriva Spaniei. Narcisa Lecușeanu, vicecampioana mondiala din 2005, va fi expertul GSP.ro pe durata intregii competiții. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul…

- Romania debuteaza astazi, de la 11:00, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, impotriva Spaniei. Fanii „tricolori” nu au fost lasați sa intre in sala cu tobe și amenința ca vor boicota partida. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial…

- Jucatoarele de la Corona Brasov, aflate initial in lotul tricolor, adica Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Daria Bucur si Eliza Buceschi, nu au facut deplasarea in Japonia, in urma scandalului izbucnit la club, care ar fi permis utilizarea unei terapii de oxigenare a sangelui prin laser, interzisa de…