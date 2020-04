Stiri pe aceeasi tema

- "Impreuna cu coordonatorii grupurilor politice din Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie pe care o conduc in Parlamentul European am avut ieri o videoconferința cu comisarul pentru Piața Interna, Thierry Breton, reprezentantul Franței in Comisia Europeana, la care am discutat despre deciziile…

- Fostul europarlamentar ALDE, Norica Nicolai, critica in termeni foarte duri decizia Comisiei Europene de a aloca Germaniei 300 de miliarde de euro destinate stimularii economiei franceze afectata de pandemia de coronavirus, avand in vedere faptul ca Romania a primit de la nivel european doar 1…

- Ministrul de Finante anunta vremuri grele pentru romani. "Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea economica in UE se adeveresc, o sa fie nevoie de un pachet substantial, resurse publice si private, pentru a sustine economia Romaniei- minim 1% din PIB. Pregatesc resurse financiare inclusiv…

- PSD sustine ca liberalii s-au obisnuit sa dea vina pe altii pentru dezastrul pe care il genereaza. ”Incercarea liberalilor de a da vina pe Comisia Europeana pentru taierile de pensii, salarii si investitii nu tine”, au scris, vineri, pe Facebook, reprezentantii PSD.”Incercarea liberalilor de a da vina…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) se va inchide daca nu urmeaza planul de restructurare la care s-a angajat pentru a primi ajutor de salvare din partea statului, iar Ministerul Finantelor a trimis inspectia financiara in control pentru a vedea ce s-a intamplat cu fondurile acestei companii, a declarat,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat intr-o intervenție telefonica la Antena 3 ca proiectul autostrazii Sibiu-Pitești face parte din Coridorul 4 Pan-European, iar din aceasta perspectiva, Romania are un angajament de inchidere a acestor tipuri de coridoare pana in anul 2030.„Problemele…

- Vești bune pentru invațamantul romanesc. Țara noastra poate accesa o suma importanta de bani pentru modernizare. In viitoarea perioada de programare, 2021-2027, Romania va avea disponibile 8 miliarde euro pentru pentru educatie, cercetare si competitivitate. Informația a fost facuta publica de secretarul…

- Avertizare de la Comisia Europeana, dupa ce din fermele comerciale de pasari din Ungaria, situate in zona de restrictie din jurul focarului de gripa aviara, au fost sacrificati și exportați curcani. Produsele au ajuns in mai multe state europene, printre care si Romania.