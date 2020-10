România: Soft dubios la alegerile locale Un fost expert al Autoritații Electorale Permanente sustine ca alegerile s-au derulat printr-un soft al STS a carui sursa nu se cunoaste si ca operatorii l-au folosit fara sa fie instruiti suficient. Acest lucru ar fi generat erorile aparute. Cristian Petraru, fost șef al Departamentului de organizare a proceselor electorale din AEP, a declarat pentru spotmedia.ro ca: ”Instruirea a fost inexistenta. Practic, noi am avut alegeri incepute cu o aplicație certificata pe data de 26 septembrie seara (deci legal a putut fi incarcata pe stațiile de lucru ale sistemului electoral doar ulterior acestui… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

