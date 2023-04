Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis sa initieze o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei pentru restrictionarea exportului de energie electrica, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, transmite Agerpres.Potrivit…

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Potrivit statisticii…

- Republica Moldova procura, in regim de testare, 24 MWh, aproximativ 22250 metri cubi de gaze naturale, din Grecia și 1 MW de energie electrica din Bulgaria, a anunțat compania Energocom. Astfel, gazele naturale din Grecia vor fi livrate Republicii Moldova prin conducta Iași-Ungheni-Chișinau și transmise…

- Peste 10% din consumul de energie din locuinta este generat de masina de spalat si de uscatorul de rufe. Incarcarea completa a masinii si spalarea cu apa la temperatura de 30°C reduc semnificativ consumul de energie. Uscatoarele de rufe consuma intre 1 si 3 kWh per incarcare. Baia este unul dintre locurile…

- Grecia și Bulgaria construiesc o serie de proiecte ce le-ar putea transforma intr-o importanta poarta de acces pentru gaze naturale și energie electrica care vor alimenta statele balcanice și Europa de Est, scrie publicația elena Oikonomikos Tachydromos, preluata de Rador.Inceputul a fost facut in…

- Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Ungaria si Slovacia se intalnesc luni pentru a discuta schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, pe fondul unei dispute cu privire la strategia blocului comunitar de tranzitie…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Romania a fost importator net de energie electrica in 2022, iar deficitul s-a ridicat la 640 de milioane de euro, pentru doar primele 11 luni. Bulgaria a fot principala rețea din care am importat, iar Ungaria principala rețea in care am exportat. Importurile de energie electrica…

- Premierul kosovar Albin Kurti a declarat joi ca ar fi posibila inființarea unei asociatii a municipalitatilor populate de kosovarii sarbi, insa, in schimb Serbia trebuie sa recunoasca independenta Kosovo, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres . Kurti a declarat la Pristina ca are „sase conditii politice”…