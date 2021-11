România sinucigașă. Cel mai mic poluator are cele mai groaznice restricții Nivelul extrem de mic al emisiilor de CO2 plaseaza Romania pe locul doi in UE, dupa Suedia, in topul celor mai nepoluante state. Cu toate acestea, guvernele Romaniei, dar, mai ales, Guvernul Cițu, care și-a asumat in PNRR sa inchida toate centralele pe carbune pana in 2032, au distrus sectorul energetic, lasand țara dependenta de […] The post Romania sinucigașa. Cel mai mic poluator are cele mai groaznice restricții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

