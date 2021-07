România, singura țară din UE unde înmatriculările auto sunt încă sub nivelul din 2020, an afectat profund de pandemie Inmatricularile de autoturisme din Uniunea Europeana au depașit in iunie pragul de 1 milion de unitați, pentru a doua oara in prima jumatate a anului. Cele 1,05 milioane de autoturisme inmatriculate sunt cu 10,4% mai multe, dar raman sub cifra inregistrata in 2019, inainte de pandemie. Austria (-2,3%) și Franța (-14,7%) sunt principalele țari care au tras in jos acest rezultat, in timp ce Germania (+24,5%), Italia (+12,6%) sau Suedia (+45,9%) sunt printre țarile cu creșteri mari. Romania a avut in luna iunie un avans al inmatricularilor peste media europeana (16,7%), ceea ce reprezinta cea mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

