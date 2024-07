România și Ungaria se asociază pentru legătura feroviară Timișoara -Szeged Romania-Ungaria Guvernul a aprobat in sedinta de joi memorandumul care are ca scop asigurarea unui trafic feroviar international fluent intre Romania și Ungaria, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acesta a fost semnat intre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din Romania si Ministerul Afacerilor Externe si Comertului din Ungaria. Cele doua parți ar urma sa colaboreze pentru a asigura finanțarea realizarii unui studiu de fezabilitate pentru legatura feroviara Timișoara – Szeged. „Refacerea acestei legaturi feroviare va asigura dezvoltarea economica a județului Timiș,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

