- Un nou acord privind asistenta nerambursabila acordata Republicii Moldova de catre Romania va fi realizat "cat mai curand", pana la sedinta comuna a guvernelor celor doua state, a anuntat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. El a sustinut o conferinta de presa comuna cu…

- USR PLUS a depus, vineri seara, moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, la scurt timp dupa ședința de coaliție care a avut loc la Palatul Victoria, unde liderii coaliției nu au reușit sa ajunga la un consens. Documentul are aproape trei pagini, iar aceștia il acuza pe premier ca foloseasca banii…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata ca niciodata nu trebuie amestecat alcoolul cu condusul si ca, dupa episodul de acum 21 de ani din Statele Unite ale Americii, si-a invatat lectia. "As spune ceea ce spun fiecarei persoane din momentul in care mi s-a intamplat mie - ca nu trebuie facut, niciodata…

- Maria Ciobanu, una dintre cele mai renumite artiste de muzica populara, va parasi in curand Romania. Cantareața este nevoita sa plece din țara. Motivul real al calatoriei artistei s-a aflat. De ce trebuie sa plece in Statele Unite ale Americii. Motivul real al plecarii artistei in SUA Deși a revenit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) se alatura demersurilor internationale de condamnare a operatiunilor cibernetice maligne asupra Microsoft Exchange Server si a campaniei cibernetice a gruparii APT40. Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, in contextul declaratiilor publicate de catre UE…

- Ion Mihai Pacepa (n. 28 octombrie 1928, București, Romania – d. 14 februarie 2021,[1] SUA) a fost un general in Securitate și jurnalist roman. A fost secretar de stat al Ministerului de Interne al Romaniei, șef adjunct al Departamentului de Informații Externe (spionaj) a Romaniei comuniste și consilier…

- Statele Unite si Rusia pledeaza, intr-o declaratie comuna adoptata dupa summitul de la Geneva, pentru "dialog in scopul stabilitatii strategice" si pentru masuri de control al armamentului si reducere a riscurilor. "Noi, presedintele SUA, Joseph R. Biden, si presedintele Federatiei Ruse, Vladimir…

- Relațiile dintre Federația Rusa și Statele Unite ale Americii se afla intr-un moment in care țarile trebuie sa se indrepte spre o mai mare ințelegere reciproca, iar Ministerul rus de Externe va continua sa lucreze la aceasta idee. Despre acest lucru a declarat miercuri pentru TASS, ministrul adjunct…