- Colaborarea dintre NuScale Power si Nuclearelectrica pentru realizarea in Romania a unei centrale bazate pe reactoare modulare mici va fi prezentata joi, intr-o conferinta de presa, de oficiali romani si americani si reprezentanti ai celor doua companii. La evenimentul organizat online va…

- Energia nucleara este, duminica dimineata, principala sursa de productie in Romania, asigurand o treime din total, desi, de regula, acopera 18-20%, cu ambele reactoare de la Cernavoda la capacitate maxima, arata datele privind starea sistemului energetic national, prezentate in timp real pe site-ul…