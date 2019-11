Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta reluarea activitatii Comisiei comune romano-ruse pentru studierea problemelor izvorate din istoria relatiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului Romaniei depus la Moscova in perioada Primului Razboi Mondial, prin organizarea, la Moscova,…

- „Imi iau un angajament, voi face tot ce imi sta in putinta sa revigorez impreuna cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu comisia comuna romano rusa pentru repatrierea aurului de la Moscova", a zis Florin Citu. Tezaurul Romaniei (aur, lingouri, monede) a fost trimis in Rusia in timpul primului razboi mondial…

- Moscova nu da vina pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu reuseste sa îmbunatateasca relatiile dintre SUA si Rusia, o promisiune facuta de liderul de la Casa Alba în timpul campaniei sale electorale, a declarat presedintele rus Vladimir Putin într-un interviu acordat unor…

- Razvan Balauca, alaturi de alți doi studenți, au reprezentat Romania in competiția internaționala. Echipa a obținut medalia de aur cu punctaj maxim, la egalitate cu echipa Universitații de Stat Lomonosov din Moscova, Rusia.

- Președintele Vladimir Putin a spus miercuri ca Statele Unite se afla în poziția de a desfașura o noua racheta de croaziera cu lansare terestra în România si Polonia, un scenariu pe care îl considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.Pentagonul…