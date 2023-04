Stiri pe aceeasi tema

- Piloții romani de F-16 vor face poliție aeriana in țarile baltice. Romania si Portugalia au preluat conducerea celei de-a 62-a rotatii a misiunii de Politie Aeriana sub comanda NATO in țarile baltice, informeaza Ministerului Apararii Nationale (MApN).

- ”Grupul BA Glass, producator european de ambalaje din sticla si singurul producator de recipiente de acest tip din Romania ce deserveste industria alimentara si a bauturilor, anunta inceputul unui nou ciclu investitional in Romania, la sase ani de la achizitia fabricii din Bucuresti. In urmatorii 5…

- La capitolul puterea de cumparare, Romania se afla cu zeci de procente sub media Uniunii Europene, potrivit ultimelor rapoarte realizate de Eurostat.Puterea de cumparare a romanilor, calculat din perspectiva PIB per capita, este cu 23% sub media UE, nivel similar cu cel din Ungaria si Portugalia, devansand…

- Reforma sistemului national de pensii, dar in special a pensiilor militare, risca risca sa genereze o imensa problema de vulnerabilitate, pe termen lung, pentru securitatea nationala a Romaniei. Desi tara noastra se confrunta cu un deficit acut de personal in domeniul militar, iar bugetele alocate inzestrarii…

- UE este in curs de a planifica o misiunea civila in R. Moldova, a anunțat publicația germana Die Welt, citata de Europa Libera . Alaturi de Polonia, Țarile Baltice, Suedia, Cehia, Portugalia, Romania și Danemarca, Germania este unul dintre cei mai importanți susținatori ai proiectului. Diplomații se…

- Naționala U21 a Romaniei continua pregatirea pentru turneul final din 2023, gazduit de Romania și Georgia. Tricolorii vor disputa doua meciuri amicale, cu Portugalia, pe stadionul Steaua, și cu Germania, pe noul stadion din Sibiu.Biletele pentru aceste meciuri au prețul de 15 lei la peluze și 30 de…

- La nivelul Ministerului German al Apararii se analizeaza daca prelungirea se va face și dupa anul 2024, deși Marea Britanie ar fi trebuit sa preia comanda Fortei de Raspuns cu Nivel de Reactie Ridicat mai devreme.

- Germania a preluat de la 1 ianuarie comanda forței militare cu cel mai ridicat nivel de pregatire din NATO, mii de soldați fiind pregatiți sa intre in acțiune in doar cateva zile, arata un comunicat al Alianței Nord-Atlantice.