- Germania va primi peste 130 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii Jens Spahn, adaugand ca primele livrari ale vaccinului produs de compania Moderna sunt asteptate saptamana viitoare, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Cele 130…

- connect: Cați utilizatori romani sunt astazi pe TikTok și care este creșterea year over year a numarului de utilizatori romani pe platforma? Laura Savu: In luna octombrie au fost 4.781.147 utilizatori activi din Romania, iar in ceea ce privește creșterea numarului de utilizatori de la un an la celalalt…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la evenimentul care inchide oficial campania de impadurire „O padure cat o tara”, ca au fost plantati 50 de milioane de puieti, iar in jur de 3.000 de parcele au fost plantate de la zero, acolo unde nu exista padure. Seful statului a adaugat ca va…

- Compania bistrițeana Teraplast se pregatește sa construiasca o noua fabrica in parcul sau industrial din Sarațel. Pentru materializarea acestui proiect, Teraplast are nevoie de aproape 10 milioane de euro. Noua fabrica va fi construita in parcul companiei din Sarațel și va costa nu mai puțin de 9,8…

- Politica sta adesea in calea bunei administrații in Romania, dar s-a atins paroxismul zilele astea, cind nu s-a putut carantina Sibiul ca autoritațile locale nu aveau acces la Iohannis sa il intrebe daca lor li se aplica legea sau nu și evident nu știau raspunsul la intrebare, nici curajul sa ghiceasca.…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor in valoare de 150 de milioane de euro prezentata de Romania pentru sprijinirea investitiilor in sistemele de incalzire centralizata bazate pe surse regenerabile de energie, relateaza Agerpres.