Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) si Japonia au semnat marti, la Tokyo, un vast acord de liber-schimb, care se vrea un "mesaj puternic impotriva protectionismului" lui Donald Trump. "Sarbatorim semnarea unui acord comercial extrem de ambitios intre doua dintre cele mai mari economii din lume", au declarat premierul…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Ploile torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra sudului si vestului Japoniei au provocat moartea a cel putin 20 de persoane, potrivit autoritatilor, in timp ce mediile locale anunta un bilant mult mai mare, relateaza sambata AFP. Agentia meteorologica japoneza (JMA) a emis cel mai ridicat nivel…

- Japonia elimina regimul de vize pentru deținatorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu moldovenești. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Externe al Japoniei, Taro Kono, in cadrul intrevederii, la Tokyo, cu omologul sau din Republica Moldova, Tudor Ulianovschi.

- Echipa Poloniei, care era deja eliminata, a invins-o cu scorul de 1-0 (0-0) pe cea a Japoniei, care s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia dupa acest meci care a avut loc joi, la...

- Echipa Poloniei, care era deja eliminata, a invins-o cu scorul de 1-0 (0-0) pe cea a Japoniei, care s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia dupa acest meci care a avut loc joi, la Volgograd, in Grupa H a competitiei. AGERPRES (autor: Mircea Lazaroniu; editor:…

- Un cutremur puternic a lovit vestul Japoniei luni dimineata, iar autoritatile din regiunea Osaka se tem ca mai multe persoane si-au pierdut viata, printre care o fetita de noua ani, au informat mai multe media nipone, citate de AFP, potrivit Agerpres. Canalul public de televiziune NHK, precum…

- Compania raporteaza cifra de afaceri consolidata de 107,5 milioane Euro, reprezentând o creștere cu 39% fața de anul 2016 și profitul operațional consolidat EBITDA 22,57 milioane Euro, în creștere cu 38%, conform auditului IFRS. „Viitorul va aduce tot mai multa tehnologie…