- Selectionata feminina a Romaniei s-a calificat, sambata, in finala Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Malmo (Suedia), dupa ce a invins Franta cu scorul de 3-1 in semifinale. Bernadette Szocs a invins-o in primul meci pe Prithika Pavade cu scorul de 3-1 (11-9, 11-6, 11-13, 11-7),…

Selectionata feminina a Romaniei s-a calificat, sambata, in finala Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Malmo (Suedia), dupa ce a invins Franta cu scorul de 3-1 in semifinale, scrie Agerpres.Bernadette Szocs a invins-o in primul meci pe Prithika Pavade cu scorul de 3-1 (11-9, 11-6, 11-13, 11-7).

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei si a confirmat valoarea si la editia 2023 a Jocurilor Europene, din Polonia, cucerind medalia de aur, dupa o finala cu Germania, nerecomandata cardiacilor, pe care a castigat o cu 3 2 Antrenorul selectionatei tricolore este reputatul tehnician constantean…