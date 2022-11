România și Germania se apropie de un maxim istoric al schimburilor comerciale Volumul schimburilor comerciale dintre Germania si Romania ar putea ajunge la 40 mld. euro pana la sfarsitul anului, maxim istoric, dupa ce in primele noua luni ale anului volumul s-a apropiat de 30 mld. euro, scrie Ziarul Financiar, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Valoarea schimburilor comerciale intre Romania si Germania a crescut cu 17,7% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 28,8 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania), remis, vineri,…

