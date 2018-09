Romania si evenimentele istorice din perioada 1914 - 1920  

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Nu-i treaba usoara nici macar pentru Primaria Arad cand vine vorba de reabilitarea imobilelor vechi din centrul orasului. Daca proprietarii care locuiesc in aceste cladiri au probleme cu banii de reabilitare, cu vecinii, cu firmele si cu birocratia, Primaria are probleme cu proprietarii. Pentru ca unii…

- Aproximativ 1.000 de caini din 16 țari se lupta, sambata și duminica, la Alba Iulia, pentru cel mai ravnit trofeu – Supreme Best In Show. In total sunt trei concursuri. Expoziția de la Alba Iulia este singura de acest fel din Romania care se bucura de patronajul Casei Regale a Romaniei, sub tutela careia…

- Conducerea SSC Farul Constanta anunta ca a finalizat negocierile cu antrenorii Ion Barbu si Gica Mina, care vor conduce echipa in sezonul 2018-2019 al Ligii a II-a la fotbal. De asemenea, au fost transferati jucatori din Franța, Italia, Germania, dar și componenți ai lotului din sezonul trecut se regasesc…

- La varsta de 39 de ani, in mai 2017, Emmanuel Macron a devenit cel mai tanar presedinte din istoria Frantei. Absolvent al prestigioasei Ecole nationale d'administration, scoala care construieste elita franceza, Macron si-a format experienta cu mediul privat ca bancher de investitii la Rothschild…

- Franța, Belgia, Croația și Anglia, semifinalistele Campionatului Mondial 2018, au impreuna doar doua titluri mondiale. Niciodata nu s-a intamplat ca echipele cu cel puțin doua trofee, Brazilia, Italia, Germania, Argentina și Uruguay, sa nu atinga aceasta faza! Cupa Mondiala va ramane in Europa, așa…

- Doi tineri din Romania au renunțat la joburi și au plecat in aventura vieții lor. Iulian Lupu, cunoscut in lumea virtuala sub numele de Mr. Travel, impreuna cu iubita lui, Ioana, au vizitat 30 de țari pana la varsta de 30 de ani. Povestea lor incepe de la un vis comun și curajul de a renunța la tot…

- ”Mini-summitul de duminica este inacceptabil, noi nu vom participa la el. Ei vor sa reincalzeasca o veche propunere, pe care noi am refuzat-o deja”, a subliniat premierul polonez Mateusz Morawiecki la finalul unei reuniuni cu omologii sai ungar, ceh si slovac la Budapesta. Reuniunea de duminica…